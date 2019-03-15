Liselilerin tercihleri

Binlerce liseliyi profesyonel sahnede ağırlayan ve büyük ödüller kazandıran yarışmada en çok Barış Manço, Sertab Erener, Şebnem Ferah ve Duman şarkıları söylendi. Türk Rock Müziği’nin en önemli isimlerinden Şebnem Ferah’tan Yalnız, Sil Baştan ve Mayın Tarlası en çok söylenen şarkılar olurken, Duman’dan ise Senden Daha Güzel, Seni Kendime Sakladım ve Kırmış Kalbini şarkıları tercih edildi. Yediden yetmişe herkesin kalbinde taht kuran Barış Manço’yu ise liseliler hiçbir zaman unutmadı. Manço’nun, Yaz Dostum, Dönence ve Kara Sevda şarkıları en çok tercih edilen şarkılar arasında yer aldı. Türk Pop Müziği’nin en güçlü seslerinden Sertab Erener’in ise en çok Aşk, Açık Adres ve Yanarım şarkıları söylendi. fizy 22. Liselerarası Müzik Yarışması’na 81 ilden binlerce liselinin başvuru yaptığı yarışmanın elemeleri için geri sayım başladı. 22-23 Mart’ta İstanbul elemeleriyle başlayacak yarışma 29-30 Mart’ta MEB Şura Salonu’ndaki Ankara elemeleri ve 5-6 Nisan’da İzmir Arena’daki İzmir elemeleriyle devam edecek. Muhteşem ödüllerin verileceği büyük final ise 27 Nisan’da Bostancı Gösteri Merkezi’nde gerçekleşecek.