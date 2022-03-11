Liglere bir hafta ara

Türkiye Futbol Federasyon’undan yapılan açıklamada, ‘’Hafta sonu tüm yurtta beklenen elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanması muhtemel sorunlar da dikkate alınarak, 11-14 Mart tarihleri arasında oynanacak olan Spor Toto 1’inci Ligi, TFF 2’inci Ligi ve TFF 3’üncü Ligi müsabakaları 1 hafta kaydırılarak 18-21 Mart tarihleri arasında oynanacak. Bu liglerin kalan haftalarına ilişkin programlar ise daha sonra ilan edilecek. Ayrıca Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi, Kadınlar 2’üncü Ligi ve Bölgesel Amatör Ligi müsabakaları da bir hafta kaydırıldı’’ denildi.