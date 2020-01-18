Ligler Kaldığı Yerden

AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor Voleybol takımı bugün saat 16.00’da Spor Toto takımını konuk edecek. Tekerlekli Sandalye Üçüncü Ligi’nde temsil eden Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü ise bugün saat 13.00’da Sorgun Spor Salon’unda Adana Engelliler takımı ile karşı karşıya gelecek. Yarın ise TFF Üçüncü Ligi’nde mücadele eden Yozgatspor, Bozok stadında saat 13.30 Kelkit Belediyespor ile karşı karşıya gelirken, Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi Beşinci Gurupta mücadele eden Sorgun Belediyespor ise deplasmanda Mersin Büyük Şehir Belediye MESKİspor ile karşı karşıya gelecek.