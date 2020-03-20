LiGLER ERTELENDi

Basketbol, Voleybol ve Futbol Federasyonları başkanlarının yer aldığı toplantı sonrasında yapılan açıklamada Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Basketbol, Voleybol, Hentbol ve Futbolda bütün liglerin ertelendiğini duyurdu. Yozgat’ta Birinci ve İkinci Amatör Küme Futbol Ligleri ile birlikte TFF Üçüncü Ligi’nde Yozgatspor, Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde ve Sorgun Belediyespor, Hentbol Kadınlar İkinci Ligi’nde Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımlarının mücadele ettiği liglerde ertelenmiş oldu.