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-Ligin altı da üstü de karıştı

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nin 9’uncu haftasında alınan sonuçlar, her iki grupta da hem ilk üçe girme mücadelesini, hem de düşme potasını karıştırdı.

-Ligin altı da üstü de karıştı

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nin 9’uncu haftasında alınan sonuçlar, her iki grupta da hem ilk üçe girme mücadelesini, hem de düşme potasını karıştırdı.

05 Aralık 2017 Salı 07:00
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-Ligin altı da üstü de karıştı

A Grubunda Sorgun Belediyespor kayıpsız yoluna devam ederken, takipçileri değişiyor. Lider Sorgun Belediyespor, Boğazlıyan Sağlıkspor’u 3-0 yendi. Haftayı ikinci sırada giren Sarıkaya Belediyespor, deplasmanda puan cetvelinin alt sırasında yer alan Akdağmadenispor’a 4-2 yenildi. Bu skor, Sarıkaya Belediyespor’u play-off hattının dışına iterken, rakibi düşme hattından üst sıralara doğru tırmanışını sürdürdü. Yozgat Çamlıkspor, Çayıralan Esnafspor’u 7-0 yenerek, play-0ff şansını sürdürdü, üçüncü sıraya yerleşti. Yerköy Bağlarbaşı Köselispor-Yozgat SHÇEKspor’u 1-0’lık skorla yenip, ikinci sıraya geldi. B Grubu ise daha da karışık bir hal aldı. Lider Şefaatlispor, yakın takipçisi Yozgat İl Özel İdarespor ile 1-1’lik skorla puanları paylaştı. Saraykentspor, Paşaköy Gençlikspor’u 5-4 yenerek galibiyetle tanıştı. Sorgun Gençlikspor, evinde Yemenoğlu Bozokspor’a 1-0 yenildi. Yerköyspor-Boğazlıyan Şekerspor’u 1-0’lik skorla geçti. Bu sonuçlarla liderlik koltuğunda Şefaatlispor kalırken, ikinci sıraya averajla Yerköyspor yerleşti, Yozgat İl Özel İdarespor ise üçüncü sıraya indi. Aynı puana sahip Yemenoğlu Bozokspor ise 4’üncü sıraya yükseldi.

Takım                          O         G         B         M        A         Y         Av.      P

Sorgun Belediyespor  9          9          0          0          62        1          61        27

Yerköy B. Köseli       9          6          1          2          19        18        1          19

Yozgat Çamlıkspor    9          5          2          2          24        11        13        17

Sarıkaya Belediye      9          5          1          3          17        18        -1         16

Boğazlıyan Sağlık      9          3          0          6          8          26        -18       9

Akdağmadenispor      9          2          1          6          17        31        -14       7

Çayıralan Esnafspor   9          2          0          7          14        35        -21       6

Yozgat SHÇEK         9          1          1          7          8          29        -21       4

...

 Takım                         O         G         B         M        A         Y         Av.      P

Şefaatlispor                 9          5          2          2          23        11        12        17

Yerköyspor                 9          5          1          3          27        13        14        16

Yozgat İl Özel İdare  9          4          4          1          18        10        8          16

Yemenoğlu Bozok     9          5          1          3          20        13        7          16

Sorgun Gençlikspor    9          4          1          4          27        14        13        13

Boğazlıyan Şeker       9          4          1          4          15        16        -1         13

Paşaköy Gençlikspor  9          2          0          7          21        40        -19       6

Saraykentspor             9          1          0          8          18        58        -40       3         

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