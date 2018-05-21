LiGE RENK KATTI

Gösterdiği performans ile de lige renk katan takımlardan oldu. Sezona Çekerek Belediyespor, Yenifakılı Gençlikspor ve Bişekspor takımlarının bulunduğu A grubunda başlayan Yozgat Sarayspor hedefini de mutlak şampiyonluk olarak belirlemişti. Lige iyi bir başlangıç yapan sarı kırmızılı ekip, sezon sonunda şampiyon olamasa da ligi ikinci sırada bitirerek Play-Off müsabakası oynamaya hak kazanmıştı. Play-Off’ta Çiğdemlispor ile karşı karşıya gelen Yozgat Sarayspor, normal süresi 2-2 tamamlanan müsabakayı uzatma dakikalarına taşıdı. Uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmayınca penaltı atışları sonucunda rakibine yenilerek Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i hayalini önümüzdeki sezona bıraktı. Yozgat Sarayspor Kulüp Başkanı Kamil Kılıçaslan, çok iyi mücadele ettikleri ligde şansız bir şekilde hedeflerine ulaşamadıklarını söyledi. Play-Off maçında Çiğdemlispor’u yenebilecek güçte olduklarını ancak maç penaltı atışlarına gidince elenmek zorunda kaldıklarını dile getiren Kılıçaslan, ‘’Birinci Amatör Küme Futbol Lig’inin bizim hakkımız olduğunu düşünüyorum. Oyuncularım gerçekten çok iyi mücadele ettiler ancak penaltı atışlarında aynı başarıyı gösteremedik ve elendik. Çok üzgünüm, ama oyuncularımın da gözlerinden öpüyor hepsini kutluyorum. Bu heyecanı bizlere yaşattılar. Artık önümüzdeki sezona hazırlanacağız’’ dedi.