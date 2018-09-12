LiGE iYi BAŞLAYACAĞIZ!

Başkan Kazım Arslan, ikinci kamp olan Afyon kampının bugün itibariyle sonlandığını ve takımın dönüşe geçtiğini aktardı. Yozgatspor olarak lige iyi başlayacaklarını ifade eden Başkan Arslan, takımın iki gün izinli olduğunu da aktardı. Yönetim olarak hazırlık maçlarının izlendiğini ve eksiklikleri görme fırsatı bulduklarını belirten Başkan Arslan, “Transfer komitesi ve yönetim olarak hocamızla istişare edip, transfer çalışmalarını da sürdürüyoruz” dedi. Başkan Kazım Arslan takımın ligdeki ilk müsabaka için çalışmalarını kendi tesislerinde başlatacağını da ifade etti.