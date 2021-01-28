Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1467
ALTIN
438.655
DOLAR
7.3775
STERLİN
10.1438
EURO
8.9266

LiGE iYi BAŞLAMAK iSTiYOR

Misli.Com Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, ligin ikinci yarısının ilk haftasında bugün Sorgun İlçe Stadında saat 13.00’da Büyükçekmece Tepecikspor ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı siyahlı ekip güçlü rakibini yenerek ligin ikinci yarısına galibiyet ile başlamanın hesaplarını yapıyor.

28 Ocak 2021 Perşembe 00:06
LiGE iYi BAŞLAMAK iSTiYOR

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, bugün Büyükçekmece Tepecikspor ile Sorgun İlçe stadında saat 13.00’da karşı karşıya gelecek. Ligin ikinci yarısının ilk haftasında güçlü rakibini yenmek isteyen kırmızı siyahlı ekip, iyi bir başlangıç yaparak moral bulmak istiyor. Ligin ilk devresini son sırada tamamlayan Yozgatspor, devre arasında 9 futbolcuyu renklerine bağlayarak güç kazanmıştı. Yozgat’ta devre arası kamp çalışmaları yapan ve iki tane de hazırlık müsabakası oynayan kırmızı siyahlı ekip, gösterdiği performans ile lig öncesinde de umut vermişti. Bugün Sorgun ilçe stadında Büyükçekmece Tepecikspor ile karşı karşıya gelecek olan Yozgatspor, lige iyi bir başlangıç yaparak bir çıkış yakalamak ve kalan haftalarda da bu çıkışını sürdürmek amacında. Yozgatspor teknik direktörü Memduh Fidan, iyi bir kamp döneminin ardından bugün Büyükçekmece Tepecikspor ile ligin ikinci yarısının ilk müsabakasını oynayacaklarını söyledi. Bugün Sorgun’da oynayacakları müsabakaya çok iyi hazırlandıklarını dile getiren Fidan, ‘’Güçlü rakibimizi yeneceğimize inanıyorum. Büyükçekmece Tepecikspor ile oynayacağımız müsabaka bizim için çok önemli. Mutlaka kazanmamız gereken bir müsabaka. Bulunduğumuz noktadan hızla uzaklaşmamız ve üst sıralara tırmanmak için lige iyi bir başlangıç yapmamız gerekiyor. Büyükçekmece Tepecikspor ile oynayacağımız müsabakayı kazanmamız durumunda takımım hem moral hem de motivasyon açısından çok daha iyi duruma gelecektir’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
LiGE IYi BAŞLAMAK ISTiYOR
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hakemler Konya Bölgesinden
Hakemler Konya Bölgesinden
Güzel başladı kötü bitirdi
Güzel başladı kötü bitirdi
Sorgun direnemedi
Sorgun direnemedi
Kayaalp’ten Başer’e ziyaret
Kayaalp’ten Başer’e ziyaret
RAFTiNG iÇiN YENi PARKUR
RAFTiNG iÇiN YENi PARKUR
KIZLAR ARAÇ’I KONUK EDiYOR
KIZLAR ARAÇ’I KONUK EDiYOR
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim