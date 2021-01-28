LiGE iYi BAŞLAMAK iSTiYOR

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, bugün Büyükçekmece Tepecikspor ile Sorgun İlçe stadında saat 13.00’da karşı karşıya gelecek. Ligin ikinci yarısının ilk haftasında güçlü rakibini yenmek isteyen kırmızı siyahlı ekip, iyi bir başlangıç yaparak moral bulmak istiyor. Ligin ilk devresini son sırada tamamlayan Yozgatspor, devre arasında 9 futbolcuyu renklerine bağlayarak güç kazanmıştı. Yozgat’ta devre arası kamp çalışmaları yapan ve iki tane de hazırlık müsabakası oynayan kırmızı siyahlı ekip, gösterdiği performans ile lig öncesinde de umut vermişti. Bugün Sorgun ilçe stadında Büyükçekmece Tepecikspor ile karşı karşıya gelecek olan Yozgatspor, lige iyi bir başlangıç yaparak bir çıkış yakalamak ve kalan haftalarda da bu çıkışını sürdürmek amacında. Yozgatspor teknik direktörü Memduh Fidan, iyi bir kamp döneminin ardından bugün Büyükçekmece Tepecikspor ile ligin ikinci yarısının ilk müsabakasını oynayacaklarını söyledi. Bugün Sorgun’da oynayacakları müsabakaya çok iyi hazırlandıklarını dile getiren Fidan, ‘’Güçlü rakibimizi yeneceğimize inanıyorum. Büyükçekmece Tepecikspor ile oynayacağımız müsabaka bizim için çok önemli. Mutlaka kazanmamız gereken bir müsabaka. Bulunduğumuz noktadan hızla uzaklaşmamız ve üst sıralara tırmanmak için lige iyi bir başlangıç yapmamız gerekiyor. Büyükçekmece Tepecikspor ile oynayacağımız müsabakayı kazanmamız durumunda takımım hem moral hem de motivasyon açısından çok daha iyi duruma gelecektir’’ dedi.