Lige Çayıralan ve Tuzkaya damgası

Ligin ilk yarısında toplam 222 gol atılırken en çok gol atan takım 33 gol ile Çayıralan Esnafspor oldu, Çayıralan Esnafspor’u 25 gol ile Tuzkayaspor ve 22 gol ile Divanlı Gençlerbirliği takımı takip etti. Ligde en az gol yiyen iki takım bulunuyor. Kalelerinde 5’er gol gören Çayıralan Esnafspor ile Tuzkayaspor ligin en az gol yiyen iki takımı oldu. Ligin en fazla gol yiyen takımı ise Paşaköy Gençlikspor oldu. Kalesinde ligin ilk yarısında tam 40 gol gören Şefaatli temsilcisini 23’er gol ile Sorgun Gençlikspor ve Sarayspor takip etti. Ligin ilk yarısı tamamlanırken, Çayıralan Esnafspor. Tuzkayaspor ve Divanlı Gençlerbirliği ligde namağlup unvanlarını korurken, Paşaköy Gençlikspor ile Sarayspor ise ligde puanla tanışamayan iki takım oldu.