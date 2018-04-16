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LiGDE TUTUNDUK!

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig 5’inci gruta sezonu 3’üncü sırada tamamlayan Yozgatspor ile Bölgesel Amatör Lige dönmek isteyen, Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi şampiyonu Sorgun Belediyespor arasındaki son 90 dakika gergin başladı, gergin tamamlandı.

LiGDE TUTUNDUK!

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig 5’inci gruta sezonu 3’üncü sırada tamamlayan Yozgatspor ile Bölgesel Amatör Lige dönmek isteyen, Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi şampiyonu Sorgun Belediyespor arasındaki son 90 dakika gergin başladı, gergin tamamlandı.

16 Nisan 2018 Pazartesi 07:00
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LiGDE TUTUNDUK!

Soyunma odasına 1-0 geride giren Yozgatspor, taraftarları ile kulüp başkanı Kazım Arslan ve Asbaşkan Ahmet Akgün arasında gerginlik yaşandı. Bozok Şehir Stadı’nda oynanan karşılaşma oldukça gergin bir havada geçti. Karşılaşma öncesinde kırmızı siyahlı taraftarlar, maça kırmızı siyahlı tabutla geldi. Müsabakaya hızlı başlayan taraf Yozgatspor oldu.  3’üncü dakikada Yozgatspor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta Mustafa Tahran’ın ortasını Sorgun Belediyespor kalecisi Uğur Şeker kontrol etti. 9’uncu dakikada Yozgatspor’un savunmasından Ziya İstek’in uzun gönderdiği topla Ali Yakup buluştu. Bu futbolcunun vuruşunu kaleci topu kornere çeldi. Korner atışında gelen topa yükselen Cafer Elek’in kafayla kaleye çeldiği top kalecide kaldı. 18’inci dakikada Yozgatspor’dan Onur Kaya’nın hatalı pasında Tayyan Karadağ topla buluştu. Kaleci Mustafa Köseci zamanında çıkararak mutlak golü önledi. 19’uncu dakikada Yozgatspor’dan atağında Mustafa Tahran savunmanın arkasına sarktı. Müsait durumda takımını mutlak golden etti.23’üncü dakikada Sorgun Belediyespor atağında Serdar Güleşçe’nin uzun pasında Bayram Ekrek topla buluştu. Sol kanattan ceza alanı içerisinde girdi. Orta yapmak istediği top, Yozgatspor savunma oyuncularına çarparak ağlarla buluşuşunda sarı siyahlı ekip 1-0 öne geçti. 25’inci dakikada Yozgatspor atağından ceza alanı dışında topla buluşan Mehmet Şükrü’nin sert şutu auta çıktı. 26’ıncı dakikada Ali Yakup’un gelişi güzel vuruşu auta gitti. 29’uncu dakikada Yozgatspor’un kazandığı korner atışını Ali Yakup kullandı. Mert Özkan’ın kafa vuruşu auta çıktı. 33’üncü dakikada Yozgatspor savunmasından Mert Özkan’ın uzun topuyla Ali Yakup savunmanın arkasına sarktı. Müsait durumda topu kaleci Uğur’a nişanladı. Dönen topu Mehmet Şükrü ortaladı. Arka direkte Mustafa Tahran’ın kafayla kaleye bırakmak istediği top kaleci Uğur’da kaldı.İlk yarı Sorgun Belediyespor’un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. 47’inci dakikada Yozgatspor atağında, Mehmet Şükrü sağ kanatta topla buluştu. Ceza alanı üzerinden sert şutunda top ağlarla buluşunca skora 1-1’lik eşitlik geldi. 53’üncü dakikada Yozgatspor’un hızlı atağında Vehbi Furkan Yıldırım’ın kaleye paralel gönderdiği topa Mehmet Şükrü dokunamayarak takımını bir golden etti. 55’inci dakikada Ali Yakup’un yaklaşık 25 metreden kaleye gönderdiği şut üstten auta çıktı. 67’inci dakikada Yozgatspor atağında Vehbi Furkan’ın yaptığı ortada pozisyonu takip eden Hakkı Tosun, topu ağlara gönderince kırmızı siyahlılar 2-1 öne geçti. 90+2’inci dakikada Mehmet Şükrü’nün sert şutu üstten auta çıktı.

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