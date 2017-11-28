-Ligde ikinci yarı başladı

A Grubunda lider Sorgun Belediyespor, sahasının açılmasıyla birlikte üç sezonun ardından ilk maçını yakın takipçilerinden Yerköy Bağlarbaşı Köselispor ile oynadı. Sahadan 3-0’lık skorla ayrılan sarı siyahlılar, kayıpsız liderlik koltuğunu korumasını bildi. Sarıkaya Belediyespor, Yozgat SHÇEKspor’u 2-1 yenerek, puan cetvelinde ikinci sıraya yerleşti, Yerköy Bağlarbaşı Köselispor averajla üçüncü sıraya indi. Çayıralan Esnafspor, evinde Boğazlıyan Sağlıkspor’a 4-2 yenilerek, düşünü sürdürdü. Yozgat Çamlıkspor ile Akdağmadenispor arasındaki mücadele 1-1 tamamlandı.

B Grubunda lider ilk yarıyı lider olarak tamamlayan Şefaatli Belediyespor, deplasmanda Boğazlıyan Şekerspor ile 1-1 kalmasına karşın koltuğunu korudu. Rakibini ise averajla 6’ıncı sıraya gönderdi. Yozgat İl Özel İdarespor ile Yemenoğlu Bozokspor arasındaki müsabakadan gol sesi gelmedi, maç 0-0 tamamlandı. Yerköyspor deplasmanda Paşaköy Gençlikspor’u 7-1, Sorgun Gençlikspor ise konuk ettiği Saraykentspor’u 10-2 yendi. Bu grupta şampiyonluk yarışı ile birlikte ilk üçe girecek takımlar arasında da ilginç bir tablo ortaya çıktı. 16 puanlı lider Şefaatlispor’u 15 puanla Yozgat İl Özel İdarespor takip ediyor. Diğer 4 takım ise 13 puan ve averajla sıralanıyor.

Takım O G B M A Y Av. P

Sorgun Belediye 8 8 0 0 59 1 58 24

Sarıkaya Belediye 8 5 1 2 15 14 1 16

Yerköy B. Köseli 8 5 1 2 18 18 0 16

Yozgat Çamlıkspor 8 4 2 2 17 11 6 14

Boğazlıyan Sağlık 8 3 0 5 8 23 -15 9

Çayıralan Esnafspor 8 2 0 6 14 28 -14 6

Akdağmadenispor 8 1 1 6 13 29 -16 4

Yozgat SHÇEKspor 8 1 1 6 8 28 -20 4

.................

Takım O G B M A Y Av. P

Şefaatlispor 8 5 1 2 22 10 12 16

Yozgat İl Özel İdare 8 4 3 1 17 9 8 15

Sorgun Gençlikspor 8 4 1 3 27 13 14 13

Yerköyspor 8 4 1 3 26 13 13 13

Yemenoğlu Bozok 8 4 1 3 19 13 6 13

Boğazlıyan Şeker 8 4 1 3 15 15 0 13

Paşaköy Gençlik 8 2 0 6 17 35 -18 6

Saraykentspor 8 0 0 8 13 54 -41 0