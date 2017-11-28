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-Ligde ikinci yarı başladı

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nin ikinci yarısı hafta sonunda oynanan karşılaşmalarla ara vermeden başladı.

-Ligde ikinci yarı başladı

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nin ikinci yarısı hafta sonunda oynanan karşılaşmalarla ara vermeden başladı.

28 Kasım 2017 Salı 07:00
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-Ligde ikinci yarı başladı

A Grubunda lider Sorgun Belediyespor, sahasının açılmasıyla birlikte üç sezonun ardından ilk maçını yakın takipçilerinden Yerköy Bağlarbaşı Köselispor ile oynadı. Sahadan 3-0’lık skorla ayrılan sarı siyahlılar, kayıpsız liderlik koltuğunu korumasını bildi. Sarıkaya Belediyespor, Yozgat SHÇEKspor’u 2-1 yenerek, puan cetvelinde ikinci sıraya yerleşti, Yerköy Bağlarbaşı Köselispor averajla üçüncü sıraya indi. Çayıralan Esnafspor, evinde Boğazlıyan Sağlıkspor’a 4-2 yenilerek, düşünü sürdürdü. Yozgat Çamlıkspor ile Akdağmadenispor arasındaki mücadele 1-1 tamamlandı.

B Grubunda lider ilk yarıyı lider olarak tamamlayan Şefaatli Belediyespor, deplasmanda Boğazlıyan Şekerspor ile 1-1 kalmasına karşın koltuğunu korudu. Rakibini ise averajla 6’ıncı sıraya gönderdi. Yozgat İl Özel İdarespor ile Yemenoğlu Bozokspor arasındaki müsabakadan gol sesi gelmedi, maç 0-0 tamamlandı. Yerköyspor deplasmanda Paşaköy Gençlikspor’u 7-1, Sorgun Gençlikspor ise konuk ettiği Saraykentspor’u 10-2 yendi. Bu grupta şampiyonluk yarışı ile birlikte ilk üçe girecek takımlar arasında da ilginç bir tablo ortaya çıktı. 16 puanlı lider Şefaatlispor’u 15 puanla Yozgat İl Özel İdarespor takip ediyor. Diğer 4 takım ise 13 puan ve averajla sıralanıyor.

Takım              O         G         B         M        A         Y         Av.      P

Sorgun Belediye         8          8          0          0          59        1          58        24

Sarıkaya Belediye      8          5          1          2          15        14        1          16

Yerköy B. Köseli       8          5          1          2          18        18        0          16

Yozgat Çamlıkspor    8          4          2          2          17        11        6          14

Boğazlıyan Sağlık      8          3          0          5          8          23        -15       9

Çayıralan Esnafspor   8          2          0          6          14        28        -14       6

Akdağmadenispor      8          1          1          6          13        29        -16       4

Yozgat SHÇEKspor  8          1          1          6          8          28        -20       4

.................

Takım                          O         G         B         M        A         Y         Av.      P

Şefaatlispor                 8          5          1          2          22        10        12        16

Yozgat İl Özel İdare  8          4          3          1          17        9          8          15

Sorgun Gençlikspor    8          4          1          3          27        13        14        13

Yerköyspor                 8          4          1          3          26        13        13        13

Yemenoğlu Bozok     8          4          1          3          19        13        6          13

Boğazlıyan Şeker       8          4          1          3          15        15        0          13

Paşaköy Gençlik         8          2          0          6          17        35        -18       6

Saraykentspor             8          0          0          8          13        54        -41       0

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