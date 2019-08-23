Kulüp Başkanı Kazım Arslan başarıya susamış bir kadro kurduklarını belirterek güven, itimat ve samimiyetin olduğu bir Yozgatspor oluşturduklarını ifade etti.

Borçsuz bir kulüp olarak yola çıktıklarını hatırlatan Başkan Arslan, takıma maddi katkının şart olduğunu da vurguladı.

Başkan Arslan güçlü bir manevi desteğe sahip olduklarını ancak aynı oranda maddi destek alamamanın dezavantajını yaşadıklarını söyledi. Zor şartlar altında emanete sahip çıkarak Yozgatspor’un başarısı için mesai harcadığını da dile getiren Arslan, “Takımımız otobüsüne kavuştu. Genç ve başarıya susamış isimleri kadromuza dahil ettik. Gençlere abilik yapabilecek tecrübeli oyuncuları kadromuza kattık. Eksiğimiz iyi bir santrafordur. İyi bir santrafor da bizim bütçemizi zorlamaktadır. Lakin buna rağmen görüştüğümüz iyi santraforlar var. Bunlardan birisini de kadroya dahil ettiğimizde, ligde başarı sağlayacağız” şeklinde konuştu.