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LiG YENi BAŞLIYOR!

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi 4’üncü Grupta oynadığı 6 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Yozgatspor’un Başkanı, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, ‘’Bizim için lig henüz yeni başlıyor, ligde henüz hiçbir şey belli değil’’ diyerek, camiaya ‘rehavete kapılmayın!’ uyarısında bulundu.

LiG YENi BAŞLIYOR!

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi 4’üncü Grupta oynadığı 6 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Yozgatspor’un Başkanı, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, ‘’Bizim için lig henüz yeni başlıyor, ligde henüz hiçbir şey belli değil’’ diyerek, camiaya ‘rehavete kapılmayın!’ uyarısında bulundu.

07 Kasım 2018 Çarşamba 05:42
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LiG YENi BAŞLIYOR!

Başkan Arslan, bugüne kadar Yozgatspor’un ligdeki birebir rakipleriyle karşılaştığını, bu zorlu maratonda puan kaybetmeyerek, rakiplerini geride bıraktığını hatırlattı. Arslan, ‘’Birebir rakiplerimiz karşısında takımımız iyi bir performans sergiledi. Taraftarımız, yönetim kurulu üyelerimiz, Yozgat halkı da buna destek verdi. İyi maçlar oynandı ama henüz lig bitmedi. Bundan sonraki haftalarda inişli çıkışlı bir maraton bizi bekliyor. Puan cetvelinin son sırasında yer alan Safranbolu Belediyesi ile karşılaştık. Şimdi deplasmanda orta sıralarda yer alan bir takımla karşılaşacağız. Konsantremizi bozmadan, aynı ciddiyetle yolumuza devam etmek durumundayız’’ diye konuştu.

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LiG YENi BAŞLIYOR!
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