Lig tarihi belli oldu

TFF Başkanı Nihat Özdemir, ‘’Şimdilik olmak kaydıyla, elimizde değişik senaryolarımız da bulunmakla birlikte ertelenen Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve Bölgesel Amatör Liglerimizi 12-13-14 Haziran haftasında başlatma kararı aldık’’ dedi.

Özdemir, bu karar ile liglerin belirlenen takvimde oynanması için Sağlık Bakanlığına müracaat edeceklerini, konunun Bilim Kuruluna havale edileceğini bildirdi. Özdemir, ‘’Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu, beraber yapacakları çalışmalar sonrasında müsabakaların nasıl ve hangi şartlarda oynanacağına karar verecek. Bu süreçte Bilim Kurulu'nun Sağlık Kurulumuzla beraber yapacağı değerlendirmeleri de içeren sürecin sonunda ortaya çıkacak esasları tüm kulüplerimize bildireceğiz. Bilim Kurulumuz bu çalışmalarını yürütürken biz de Futbol Federasyonu olarak Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig ile Bölgesel Amatör Liglerimizdeki kulüplerimizi temsil eden Kulüpler Birliği Vakfı ve dernekleri ile görüşmeler yapmaya başlayacağız. Tüm istişarelerimizi yapıp Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun maçların nasıl oynanacağına dair kararı çerçevesinde ligleri başlatacağız" diye konuştu.

TFF 3’üncü Ligi 3’üncü Grupta mücadele veren Yozgatspor, liglerin başlama ihtimalini dikkate alarak, kulüp tesislerinde sporcuların sağlıklı bir şekilde kalabilmelerine yönelik çalışmaları tamamlamıştı.