Lig statüsü değişiyor

TFF Amatör Kurulu Bölgesel Amatör Lig'de oluşacak grup sayısını 12'den 9'a indirmeyi planlıyor. Gruplarda takım sayıları çoğalacak ve revizyona gidilecek. Mevcut durumda 12 grupta mücadele eden Bölgesel Amatör Lig takımları grubu şampiyon olarak tamamlasalar da 3. lig için oynanan playoff maçları sonunda 9 takım 3. lige terfi ederken, bu ligdeki gruplardan 3’er takım yeniden Bölgesel Amatör Lige geri dönecek. Eğer çalışma tamamlanır ve kabul görürse bu durumda gruplarında şampiyon olan takımlar direk olarak 3. lige yükselecek.