Lig perdesi açılıyor

İlk haftanın tek karılaşması Pazartesi günü oynanacak. Ligin ikinci yarısındaki tüm maçların başlama saati 14.00 olarak belirlendi. Lider Aksaray Belediyespor, yakın takipçilerinden Nevşehirspor ile deplasmanda karşılaşacak. Yozgatspor, Kadirli Demirspor’u Pazartesi günü konuk edecek. Ligde yarın oynanacak karşılaşmalarda, Adana Büyükşehir Belediyespor-Ceyhanspor, Talasgücü Belediyespor-Kilis Belediyespor, Arsuz Karaağaçspor-Belen Belediyespor, Azatlıspor-Kayseri Şekerspor maçları oynanacak.