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Lig kuruldu

Türkiye Basketbol Federasyonu Yozgat İl Temsilciliği tarafından Yozgat’ta Büyük Erkekler Basketbol Ligi kuruldu.

20 Kasım 2021 Cumartesi 00:41
Lig kuruldu

5 takımın katılımı ile başlayacak ligde şampiyon olan takım deplasmanlı Bölgesel Ligde mücadele edecek. Önümüzdeki hafta içerisinde başlaması planlanan ligde, Yozgat SHÇEKspor, Yozgat Ata Gençlikspor, Yozgat Genç Fidanlar, Yozgat Yurdum Gençlikspor ve Sorgun Gençlikspor takımları mücadele edecek. Bölgesel Lige katılma hakkı kazanan takım ise İkinci Lige yükselmek için mücadele edecek. Basketbol İl Temsilcisi Çelebi Dursun, yaptıkları çalışmalar neticesinde Yozgat’ta Büyük Erkekler Basketbol Ligi kurduklarını söyledi. 5 takımım katılımı ile oynanacak olan ligde şampiyon olan takımın Bölgesel Lige yükseleceğini belirten Dursun, Bölgesel Lige katılma hakkı kazanan takımın 2’inci lige yükselmek için mücadele edeceğini sözlerine ekledi.

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