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Lig hükmen bitti

YOZGAT Kamil Kılıçarslan Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off elemeleri hükmen tamamlandı. Şampiyon takımın belirleneceği Play-Off elemelerinin ikinci yarısının ilk haftasında Yozgat İl Özel İdarespor, konuk ettiği Sorgun Belediyespor'a yenilince, şampiyon takım da netleşti.

Lig hükmen bitti

YOZGAT Kamil Kılıçarslan Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off elemeleri hükmen tamamlandı. Şampiyon takımın belirleneceği Play-Off elemelerinin ikinci yarısının ilk haftasında Yozgat İl Özel İdarespor, konuk ettiği Sorgun Belediyespor'a yenilince, şampiyon takım da netleşti.

09 Nisan 2019 Salı 00:00
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Lig hükmen bitti

Diğer maçlar formaliteye dönüştü. Bu hafta oynanması gereken iki karşılaşmada hükmen verildi. Yozgat İl Özel İdarespor, Sorgun gençlikspor ile oynayacağı karşılaşmaya, Sarıkaya Belediyespor da Sorgun Belediyespor ile oynayacağı karşılaşmaya çıkmadı. Böylece her iki karşılaşmada hükmen 3-0 olarak tescil edildi. Ligde önümüzdeki hafta sonunda iki karşılaşma oynanacak. Sorgun Belediyespor ile Sorgun Gençlikspor arasındaki maç Sorgun'da oynanacak. Bu maçtan sonra Sorgun Belediyespor, şampiyonluk kupasını alıp, turunu atacak. Yozgat'ta oynanması gereken Yozgat İl Özel İdarespor-Sarıkaya Belediyespor karşılaşması ise oynanmayabilir. 

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