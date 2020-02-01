Lig heyecanına kar engeli

Play-off grubunda 6 takımı mücadele verecek. İki grupta oynanan karşılaşmalar sonucunda ilk üç sırayı alan toplam 6 takımın katılımı ile bugün başlayacak ligde ilk sırayı alan takım şampiyonluk turunu atacak. Bölgesel Amatör Lig'de mücadele veren Sorgun Belediyespor, son üç takımdan birisi olması halinde lig mücadelesini ilk sırada tamamlayan takım önümüzdeki sezon Bölgesel Lig'de mücadele etme hakkını elde edecek. Sorgun Belediyespor'un son üç takımdan birisi olmaması durumunda ise, şampiyon olacak takım ile baraj maçı yapılacak. Play-Off Grubunda bugün iki, yarın tek karşılaşma oynanacaktı. Ancak kar yağışı nedeniyle maçlar ertelendi. Akdağmadenispor-Divanlı Gençlerbirliği, Çayıralan Esnafspor-Tuzkaya, Boğazlıyan Şekerspor-Yerköy Bağlarbaşı Köselispor maçları önümüzdeki hafta oynanması kararlaştırıldı.