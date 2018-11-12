Lig heyecanı tamgaz

A Grubunda lider Sorgun Belediyespor haftayı dinlenerek geçirdi. Çekerek Belediyespor, konuk ettiği Sorgun Gençlikspor'a 3-0 yenildi. Akdağmadenispor, Boğazlıyan Şekerspor ile 1-1 berabere kalarak, puanları paylaştı. Yerköy Bağlarbaşı Köselispor, evinde Yozgat çamlıkspor'a 4-1 yenildi. B Grubunda lider İl Özel İdarespor, deplasmanda Çiğdemlispor'u 2-1 yendi. Sarıkaya Belediyespor, konuk ettiği Boğazlıyan Süağlıkspor'u 1-0'lık skorla geçti. Yerköyspor, konuk ettiği Çayıralan Esnafspor'u 7-0 ile geçerken, Tuzkayaspor, deplasmanda Paşaköy Gençlikspor'u 4-0 yendi.