-Lig heyecanı karışık

B Grubunda ise, zirve yarışındaki sıralamanın değişmediği hafta yok gibi. A Grubunda lider Sorgun belediyespor, konuk ettiği Yozgat Çamlıkspor’u 6-0 yenerek, koltuğunu korurken, rakibi ikinci sıradan takibini sürdürdü. Sarıkaya Belediyespor, Yerköy Bağlarbaşı Köselispor’u 3-1 yenerek üçüncü sıraya yerleşti. Akdağmadenispor ile Boğazlıyan Sağlıkspor ile 1-1 puanları paylaşırken, Yozgat SHÇEKspor, konuk ettiği Çayıralan Esnafspor ile 1-1 berabere kalarak, puan cetvelinin alt sırasında kaldı. B Grubunda Yozgat İl İdarespor, deplasmanda Saraykentspor’u 6-2 yenerek, koltuğunu korudu. Sorgun Gençlikspor, konuk ettiği Şefaatlispor’u 1-0 yenerek, puan cetvelinde ikinci sıraya yükseldi, rakibini ise play-off hattının dışına itti. Yerköyspor ise, Yemenoğlu Bozokspor’u 3-2’lik skorla geçerek, üçüncü sıraya yerleşti, rakibini devre dışı bıraktı. Paşaköy Gençlikspor-Boğazlıyan Şekerspor’a 3-1 yenildi.

Takım O G B M A Y Av. P

Sorgun Belediyespor 11 11 0 0 73 1 72 33

Yozgat Çamlıkspor 11 6 2 3 26 17 9 20

Sarıkaya Belediye 11 6 1 4 20 21 -1 19

Yerköy B. Köseli 11 6 1 4 22 26 -4 19

Akdağmadenispor 11 3 2 6 23 34 -11 11

Boğazlıyan Sağlık 11 3 2 6 11 29 -18 11

Çayıralan Esnafspor 11 2 1 8 15 41 -26 7

Yozgat SHÇEK 11 1 3 7 11 32 -21 6

Takım O G B M A Y Av. P

Yozgat İl Özel İdare 11 6 4 1 25 12 13 22

Sorgun Gençlikspor 11 6 1 4 33 16 17 19

Yerköyspor 11 6 1 4 30 16 14 19

Şefaatlispor 11 5 3 3 25 14 11 18

Yemenoğlu Bozok 11 5 2 4 24 18 6 17

Boğazlıyan Şeker 11 5 2 4 22 21 1 17

Paşaköy Gençlik 11 2 0 9 24 48 -24 6

Saraykentspor 11 1 1 9 24 68 -44 4