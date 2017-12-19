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-Lig heyecanı karışık

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’n A Grubunda lider Sorgun Belediyespor, kayıpsız yoluna devam ederken, play-off grubuna girecek iki takım olma yolundaki mücadele nefes kesiyor.

-Lig heyecanı karışık

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’n A Grubunda lider Sorgun Belediyespor, kayıpsız yoluna devam ederken, play-off grubuna girecek iki takım olma yolundaki mücadele nefes kesiyor.

19 Aralık 2017 Salı 07:00
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-Lig heyecanı karışık

B Grubunda ise, zirve yarışındaki sıralamanın değişmediği hafta yok gibi. A Grubunda lider Sorgun belediyespor, konuk ettiği Yozgat Çamlıkspor’u 6-0 yenerek, koltuğunu korurken, rakibi ikinci sıradan takibini sürdürdü. Sarıkaya Belediyespor,  Yerköy Bağlarbaşı Köselispor’u 3-1 yenerek üçüncü sıraya yerleşti. Akdağmadenispor ile Boğazlıyan Sağlıkspor ile 1-1 puanları paylaşırken, Yozgat SHÇEKspor, konuk ettiği Çayıralan Esnafspor ile 1-1 berabere kalarak, puan cetvelinin alt sırasında kaldı. B Grubunda Yozgat İl İdarespor, deplasmanda Saraykentspor’u 6-2 yenerek, koltuğunu korudu. Sorgun Gençlikspor, konuk ettiği Şefaatlispor’u 1-0 yenerek, puan cetvelinde ikinci sıraya yükseldi, rakibini ise play-off hattının dışına itti. Yerköyspor ise, Yemenoğlu Bozokspor’u 3-2’lik skorla geçerek, üçüncü sıraya yerleşti, rakibini devre dışı bıraktı. Paşaköy Gençlikspor-Boğazlıyan Şekerspor’a 3-1 yenildi.

            Takım              O         G         B         M        A         Y         Av.      P

Sorgun Belediyespor  11        11        0          0          73        1          72        33

Yozgat Çamlıkspor    11        6          2          3          26        17        9          20

Sarıkaya Belediye      11        6          1          4          20        21        -1         19

Yerköy B. Köseli       11        6          1          4          22        26        -4         19

Akdağmadenispor      11        3          2          6          23        34        -11       11

Boğazlıyan Sağlık      11        3          2          6          11        29        -18       11

Çayıralan Esnafspor   11        2          1          8          15        41        -26       7

Yozgat SHÇEK         11        1          3          7          11        32        -21       6

Takım              O         G         B         M        A         Y         Av.      P

Yozgat İl Özel İdare  11        6          4          1          25        12        13        22

Sorgun Gençlikspor    11        6          1          4          33        16        17        19

Yerköyspor                 11        6          1          4          30        16        14        19

Şefaatlispor                11        5          3          3          25        14        11        18

Yemenoğlu Bozok     11        5          2          4          24        18        6          17

Boğazlıyan Şeker       11        5          2          4          22        21        1          17

Paşaköy Gençlik         11        2          0          9          24        48        -24       6

Saraykentspor             11        1          1          9          24        68        -44       4

Son Güncelleme: 18.12.2017 18:18
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