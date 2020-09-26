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LiG HEYECANI BUGÜN

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta ikinci hafta bugün oynanacak olan müsabakalar ile geride kalacak.

26 Eylül 2020 Cumartesi 00:38
LiG HEYECANI BUGÜN

Haftaya lider giren Mardin Fosfatspor Ağrıspor ile karşı karşıya gelirken, en yakın takipçilerinden Kahtaspor Çengelköy Futbol Yatırımları takımı ile İstanbul’da karşı karşıya gelecek. İskenderunspor deplasmanda Tokatspor ile karşı karşıya gelirken, Fethiyespor ise deplasmanda Darıca Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Büyükçekmece Tepecikspor Tekirdağspor ile deplasmanda karşılaşırken Ceyhanspor ise Nazilli Belediyespor deplasmanına çıkacak. Yozgatspor Yomraspor’u konuk ederken Halide Edip Adıvarspor ise Belediye Kütahyaspor’u konuk edecek. 

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LiG HEYECANI BUGÜN
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