LiG HEYECANI BUGÜN

Haftaya lider giren Mardin Fosfatspor Ağrıspor ile karşı karşıya gelirken, en yakın takipçilerinden Kahtaspor Çengelköy Futbol Yatırımları takımı ile İstanbul’da karşı karşıya gelecek. İskenderunspor deplasmanda Tokatspor ile karşı karşıya gelirken, Fethiyespor ise deplasmanda Darıca Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Büyükçekmece Tepecikspor Tekirdağspor ile deplasmanda karşılaşırken Ceyhanspor ise Nazilli Belediyespor deplasmanına çıkacak. Yozgatspor Yomraspor’u konuk ederken Halide Edip Adıvarspor ise Belediye Kütahyaspor’u konuk edecek.