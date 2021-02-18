LiG HEYECANI BiTTi!

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta kümede kalma mücadelesi veren Yozgatspor, deplasmanda Ceyhanspor’a 2-1 mağlup olarak ligde kalma umutlarını tüketmeye devam etti. Ligde çıktığı son 5 müsabakasını kaybeden ve ligin ikinci yarısında henüz galibiyeti bulunmayan kırmızı siyahlı ekip 12 puan ile ligin son sırasına demir atmış durumda. Lige Yozgatlı Antrenör Nihat Tinel ile başlayan ve devre arasında genç Antrenör ile yılları ayıran kırmızı siyahlı yönetim teknik direktörlük koltuğuna Memduh Fidan’ı getirmişti. Memduh Fidan’ın gelmesi ile birlikte bir çok oyuncu ile yollar ayrılırken 10 futbolcu da kadroya katıldı. Hem teknik adam hem de oyuncu değişikliği yeni kan yeni umut olarak görülmüştü. Ancak yeni teknik direktör Memduh Fidan gözetiminde çıktığı 4 müsabakayı da kaybeden Yozgatspor’da kan değişikliği işe yaramazken, kümede kalma umutları da giderek azaldı. Mutlak galibiyet parolası ile Ceyhanspor deplasmanında sahaya çıkan kırmızı siyahlı ekip 1-0 öne geçtiği müsabakada yine sahadan mağlubiyet ile ayrılan taraf oldu. Müsabakanın 23’üncü dakikasında Akın Arıcan’ın attığı golle 1-0 öne geçen Yozgatspor müsabakanın ilk devresini de Ceyhanspor karşısında bu skor ile tamamladı. Müsabakanın ikinci yarısında ise Ceyhanspor önce beraberlik için ardından da öne geçebilmek için Yozgatspor kalesinde gol arayışları başarılı oldu. Müsabakanın 52’inci dakikasında Aziz Ceylan’ın attığı gol ile eşitliği yakalayan ev sahibi Ceyhanspor 81’inci dakikada Furkan Yıldırım’ın attığı golle Yozgatspor karşısında 2-1 öne geçti. Müsabakada başka gol olmayınca Ceyhanspor üç puanı 2-1’lik skor ile alırken Yozgatspor’u da ligin dibine mahkum etti. Ceyhanspor aldığı bu galibiyet ile puanını 32’ye yükseltirken, Yozgatspor ise 12 puan ile son sıradaki yerini korudu. Ceyhanspor, Emrah Tuncel, Şafak Sarı, Selim Asal, Okan Salmaz, Halil Aşut, Furkan Yıldırım, Aziz Ceylan, Zekeriya Çakırca, Alparslan Devlet Yüce, Murat Çaydemir, Ahmet Şahbaz ilk 11’i ile oyuna başladı. Yozgatspor ise Yiğit Kafkasyalı, Semih Oğuz, Murat Mercan, Ziya İstek, Akın Arıcan, Ercan Karaca, Tayfun Bebek, Fatih Emircan, İsmail Dinçer, Cevatcan Ekinci, Ali Kaan Şahanbaz ilk 11’i ile sahaya çıktı. Ceyhanspor’da 46’ıncı dakikada Selim Asal’ın yerine Cengiz Argüç Argın, 77’inci dakikada Okan Salmaz’ın yerine Eren Nergiz, 82’inci dakikada Aziz Ceylan’ın yerine Fatih Yılmaz, 90’ıncı dakikada ise Furkan Yıldırım’ın yerine Mustafa Kurcan oyuna dahil oldu. Yozgatspor’da ise 63’üncü dakikada Cevatcan Ekinci’nin yerine Arif Bostancı, 86’ıncı dakikada Ercan Karaca’nın yerine Selim Öztürk, Tayfun Bebek’in yerine ise Boğatan Kızıltan oyuna girdi. Ceyhanspor’da 38’inci dakikada Halil Aşut sarı kart görürken, Yozgatspor’da ise 29’uncu dakikada Fatih Emircan, 45+3’üncü dakikada Cevatcan Ekinci, 53’üncü dakikada Tayfun Bebek, 59’uncu dakikada Semih Oğuz, 60’ıncı dakikada ise Akın Arıca sarı kart gördü.