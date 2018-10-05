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Lig heyecanı başlıyor

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Ligi A grubunda yarın oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak.

Lig heyecanı başlıyor

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Ligi A grubunda yarın oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak.

05 Ekim 2018 Cuma 07:00
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Lig heyecanı başlıyor

Futbol İl Temsilcisi Mehmet Karakoç, A Grubunda müsabakalar yarın ve Pazar günü oynanacak karşılaşmalarla başlarken, B grubu müsabakalarının 27 Ekim tarihinde başlanılmasının uygun bulunduğunu söyledi. Karakoç, ‘’Lig heyecanı yarın saat 13.00’da Sorgun ilçe stadında oynanacak Sorgun Gençlikspor-Yerköy Bağlarbaşı Köselispor maçı ile start alacak. Aynı gün, Aydıncık ilçesi Kazankaya Futbol sahasında saat 14.00’da Çekerek Belediyespor ile Akdağmadenispor karşı karşıya gelecek. Çekerek ilçe sahamızdaki çalışmalar nedeniyle Çekerek Belediyespor maçlarını bu sahada oynayacak’’ dedi.

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