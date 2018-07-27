LiG HEYECANI BAŞLIYOR

Yozgat’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan lig müsabakaları 30 Temmuz tarihine kadar devam edecek. Yozgatspor Güreş takımı yöneticisi Talip Karslıoğlu, bugün başlayacak olan lig müsabakalarında takım olarak ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Çok güçlü takımların yer aldığı 4, 5, 6 ve 7’inci hafta müsabakalarında ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını dile getiren Karslıoğlu, ‘’Ligin ilk üç hafta müsabakası da Yozgat’ın ev sahipliğinde gerçekleşmişti. Bugün de bunun ikincisi gerçekleşecek. Güreş takımımız şuanda Süper Lig’de mücadele ediyor. Ortalarda bir durumdayız. Türkiye’deki ilk 15 takımlarının arasında iyi bir durumdayız. Bugün başlayacak olan lig müsabakalarında ilimize 250-300 civarında sporcu buraya gelecekler. Bozok yaylasının yiğit evlatları da güçlerini burada gösterecekler. Süper Lig’deki kendi durumumuz korumak istiyoruz. Yozgatlı vatandaşlarımıza da seslenmek istiyorum, bu gün başlayacak olan lig müsabakalarında takımlarını yalnız bırakmasınlar. Ata sporumuza ve Yozgatspor’a sahip çıksınlar. Tüm Yozgatlı vatandaşlarımızı Rıza Kayaalp Spor Salon’unda gerçekleştirilecek olan güreş müsabakalarına davet ediyorum’’ dedi.