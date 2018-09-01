Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 18°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
92723
ALTIN
252.128
DOLAR
6.5943
STERLİN
8.4752
EURO
7.6511

Lig hazırlıklarına devam

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi vermek isteyen Yozgatspor, kendi tesislerinde yeni sezon hazırlıklarını ara vermeden sürdürüyor.

Lig hazırlıklarına devam

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi vermek isteyen Yozgatspor, kendi tesislerinde yeni sezon hazırlıklarını ara vermeden sürdürüyor.

01 Eylül 2018 Cumartesi 07:00
52 Okunma
Lig hazırlıklarına devam

Teknik direktör İbrahim Baş gözetiminde yoğun bir şekilde çalışmalarına devam eden kırmızı siyahlı ekibin yarı itibariyle üçüncü dönem kamp çalışması için Kocaeli’ne gitmesi bekleniyor.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
BOZOK HAREKETLENiYOR
BOZOK HAREKETLENiYOR
Enes takımdan ayrıldı
Enes takımdan ayrıldı
Sorgun hazırlıklarını sürdürüyor
Sorgun hazırlıklarını sürdürüyor
Şampiyonluk için geldim
Şampiyonluk için geldim
BURAK’A MUTLU HABER
BURAK’A MUTLU HABER
Yerköyspor güç depoluyor
Yerköyspor güç depoluyor

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim