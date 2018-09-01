Lig hazırlıklarına devam

Teknik direktör İbrahim Baş gözetiminde yoğun bir şekilde çalışmalarına devam eden kırmızı siyahlı ekibin yarı itibariyle üçüncü dönem kamp çalışması için Kocaeli’ne gitmesi bekleniyor.
01 Eylül 2018 Cumartesi 07:00
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SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi vermek isteyen Yozgatspor, kendi tesislerinde yeni sezon hazırlıklarını ara vermeden sürdürüyor.
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