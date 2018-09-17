Lig hazırlıkları başladı

Yaklaşık 10 gün süren Afyonkarahisar kampının ardından teknik direktör İbrahim Baş tarafından iki gün izin verilen kırmızı siyahlı ekip dün kendi tesislerinde toplandı. Hafta sonu deplasmanda Çankırıspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başlayan kırmızı siyahlı ekipte hedef ilk haftayı üç puan ile kapatmak. Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, ligin ilk haftasında 23 Eylül Pazar günü deplasmanda Çankırıspor ile karşılaşacaklarını söyledi. Güçlü rakipleri karşısında ligin ilk haftasında galip gelmek istediklerin dile getiren Baş, ‘’Takımımız iyi bir hazırlık dönemi geçirdi ve lige şuanda hazır. Dün itibariyle de Çankırıspor maçının hazırlıklarına başladık. Cumartesi gününe kadar çalışmalarımız sürecek. Daha sonra Çankırı’ya giderek maç saatini beklemeye koyulacağız’’ dedi.