Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 16°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
94760
ALTIN
237.617
DOLAR
6.1471
STERLİN
8.0885
EURO
7.1531

Lig hazırlıkları başladı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi vermeye hazırlanan Yozgatspor, Afyonkarahisar kampının ardından dün kendi tesislerinde toplanarak ilk antrenmanını yaptı.

Lig hazırlıkları başladı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi vermeye hazırlanan Yozgatspor, Afyonkarahisar kampının ardından dün kendi tesislerinde toplanarak ilk antrenmanını yaptı.

17 Eylül 2018 Pazartesi 07:00
33 Okunma
Lig hazırlıkları başladı

Yaklaşık 10 gün süren Afyonkarahisar kampının ardından teknik direktör İbrahim Baş tarafından iki gün izin verilen kırmızı siyahlı ekip dün kendi tesislerinde toplandı. Hafta sonu deplasmanda Çankırıspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başlayan kırmızı siyahlı ekipte hedef ilk haftayı üç puan ile kapatmak. Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, ligin ilk haftasında 23 Eylül Pazar günü deplasmanda Çankırıspor ile karşılaşacaklarını söyledi. Güçlü rakipleri karşısında ligin ilk haftasında galip gelmek istediklerin dile getiren Baş, ‘’Takımımız iyi bir hazırlık dönemi geçirdi ve lige şuanda hazır. Dün itibariyle de Çankırıspor maçının hazırlıklarına başladık. Cumartesi gününe kadar çalışmalarımız sürecek. Daha sonra Çankırı’ya giderek maç saatini beklemeye koyulacağız’’ dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Rıza, altın için gitti
Rıza, altın için gitti
BARIŞ TELLi HASRET GiDERDi
BARIŞ TELLi HASRET GiDERDi
Yerköy’ün güvencesi gençler
Yerköy’ün güvencesi gençler
Genç Kaleci milli oldu
Genç Kaleci milli oldu
Efsane sahalara döndü
Efsane sahalara döndü
Yarın Toplanıyorlar
Yarın Toplanıyorlar

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim