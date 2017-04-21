Lig cadı kazanı

Ligde 48 puan ile lider olarak şampiyonluğunu garantileyen Beşiktaş ile 36 puanla ikinci sırada yer alan Beykoz Belediyespor Avrupa biletini alırken, Avrupa’ya gidecek olan diğer iki takım olabilmek için Göztepe, Aziziye Belediyesi Termalspor, Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor ve Merzifon Belediye Gençlikspor takımları kıyasıya bir mücadele içerisine girerken, alt sıralarda ise daha önce küme düşmeyi garantileyen Konya Selçuklu Belediyesi ile Trabzonspor’un ardından kümede kalma mücadelesi veren Yozgat Bozokspor, Maliye Piyango ve Amasya Taşova YİBO zorlu bir yarışın içerisinde kendilerini buldular.

Tehlikeli bölgede bulunan Yozgat Bozokspor bu hafta deplasmanda küme düşmeyi garantileyen Konya Selçuklu Belediyespor deplasmanına çıkacak. Buradan Yozgat Bozokspor’un galibiyet ile ayrılması durumunda kırmızı siyahlı ekip rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. Yozgat Bozokspor gibi aynı durumda olan Maliye Piyango ilk dört takım arasına kalma mücadelesi veren Aziziye Belediye Termalspor’u konuk edecek. Bu müsabakada Maliye Piyango rakibini yenmesi durumunda aynı Yozgat Bozokspor gibi rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek öte yandan Aziziye Belediye Termalspor ise galip gelmesi durumunda Avrupa yolunda önemli bir engeli aşmış olacak. Kümede kalma mücadelesi veren Amasya Taşova YİBO takımı ise ligde hiçbir iddiası bulunmayan MYK Hantbolspor’u konuk edecek.