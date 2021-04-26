LiG BiTTi AMA!

Önceki hafta deplasmanda karşılaştığı ligde hiçbir iddiası bulunmayan Darıca Gençlerbirliği takımını 2-0 yenen kırmızı siyahlılar, Sorgun ilçesinde konuk ettiği yine ligin iddiasız ekiplerinden Tekirdağspor’u da net bir skorla yendi. Ligin bitimine doğru açılan kırmızı siyahlılar, ligin son haftasında 1 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Karaman Belediyespor ile karşılaşarak, sezonu kapatıp, yeni sezonda mücadele vereceği Bölgesel Amatör Lig için hazırlıklara başlayacak. Yozgatspor, ligin ilk devresinde deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Tekirdağspor ile Sorgun ilçe stadında karşılaştı. Kırmızı siyahlılar 5. dakikada Cevatcan Ekinci, 14. dakikada Ebubekir Taşkıngül, 29. dakikada Boğutan Kızıltan'ın attığı gollerle ilk 45 dakikayı 3-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da gençlerden oluşan rakibi karşısında üstünlüğünü koruyan Yozgatspor, 47. Dakikada Uğurcan Gülay’ın attığı golle skoru 4-0’a taşıdı. 65. Dakikada gelişen atakta Tayfun Bebek attığı golle skoru 5-0 yaptı. Maç bu skorla tamamlanması beklenirken, gelişen atakta kalecinin öne çıktığını gören Emir'in aşırtma vuruşunda top ağlarla buluşunca, maç 6-0 Yozgatspor'un üstünlüğü ile tamamlandı.