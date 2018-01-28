Lig bitmeden şampiyon

Yemenoğlu Bozokspor, Yozgatspor, Sarıkaya Belediyespor, Yerköyspor, Şefaatlispor takımlarının katılımı ile düzenlenen lig mücadelesi oldukça heyecanlı ve çekişmeli maçlara sahne oldu. Ligin iki flaş ekibi Yemenoğlu Bozokspor ile Yozgatspor, şampiyonluk yarışını önde götürdü. İlk devre 5-5 berabere kalan iki takımın bitime iki hafta kala yaptığı maçın sonucu şampiyonu da belirledi. Soğuk havada, sert zeminde oynanan karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Yemenoğlu Bozokspor U17 takımı, bitime iki hafta kala şampiyonluk turunu maç bitiminde attı.