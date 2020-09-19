Lig Başlıyor

Yozgatspor’un da mücadele ettiği misli.com Üçüncü Ligi’nde Yozgatspor saat 16.00’da Büyükçekmece Tepecikspor ile Tepecik Şenol Güneş stadında karşı karşıya gelirken, Mardin Fosfatspor, saat 15.00’da Tokatspor’u konuk edecek. Aynı saatte Yomraspor Darıca Gençlerbirliği ile ilçe stadında karşı karşıya gelirken, Kahtaspor ise Ağrıspor’u konuk edecek. Ceyhanspor saat 15.30’da Ceyhan stadında Çengelköy Futbol Yatırımları takımı ile karşı karşıya gelirken, Karaman Belediyespor ise Tekirdağspor’u konuk edecek. Saat 15.30’da İskenderunspor Halide Edip Adıvarspor’u konuk ederken haftanın son müsabakasında ise saat 19.00’da Fethiyespor ile Nazilli Belediyespor Fetiye İlçe stadında karşı karşıya gelecek.