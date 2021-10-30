Lig başlıyor

Yozgatspor, Sorgun Belediyespor ve Çayıralan Esnafspor’un yer aldığı Bölgesel Amatör Ligi’nin ilk haftasında takımlarımız deplasmanda mücadele ederken Çayıralan Esnafspor ise haftayı maç yapmadan bay geçirecek. 5’inci Bölge 3’üncü grupta mücadele edecek olan takımlarımız, Ankara DSİ, Ankara TKİ, Keçiören Belediyesi Bağlumspor, Mucur Yabanlıspor, Osmancık Belediyespor, Yeşil Kamanspor ile aynı grupta mücadele edecekler. Ligin ilk haftasında Yozgatspor yarın Ankara’da DSİspor ile karşı karşıya gelirken Sorgun Belediyespor ise yine deplasmanda Osmancık Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Hedeflerini şampiyonluk olarak belirleyen iki temsilcimiz lige galibiyet ile başlayıp devamını da getirmek istiyorlar.