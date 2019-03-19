Liderlik sevinci

Sarı lacivertli takımın kulüp Başkanı Erol Toraman elde edilen başarının tesadüf olmadığını söyledi. Sezon başı ortaya koydukları hedefe adım adım yaklaştıklarını belirten Toraman, “Gurubumuzda önemli bir başarıya imza atarak ligi lider tamamlayıp grubumuzun şampiyonu olduk. Ligde elde ettiğimiz başarıyı Play-Off müsabakalarında da sürdürmenin haklı gururu ve sevincini yaşıyoruz. Play-Off müsabakalarına Sorgun Belediyespor deplasmanında aldığımız 1 puanla başladık. Daha sonra Sorgun Gençlikspor’u 4-0, Sarıkaya Belediyesporu’da 6-1 lik skorla mağlup ederek 7 puanla liderliğe yükseldik. Bu hafta sonu kendi sahamızda Sorgun Belediyespor ile şampiyonluk maçına çıkacağız. Takımımız bu maçın hazıklıklarına Antrenör Abdurrahman Doğan gözetiminde başladı. Takımımızda birlik beraberlik ve kardeşlik en üst düzeyde. Her maça olduğu gibi bu maçada çok ciddi bir hazırlık yapılacak. Sorgun Belediyespor ile bir yılın emeğinin karşılığının alınacağı bir maç oynayacağız’’ dedi.