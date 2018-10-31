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Liderlik sevinci

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, Ünyespor karşısında aldığı galibiyet ile emanet verdiği liderlik koltuğunu tekrar almanın mutluluğunu yaşıyor.

Liderlik sevinci

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, Ünyespor karşısında aldığı galibiyet ile emanet verdiği liderlik koltuğunu tekrar almanın mutluluğunu yaşıyor.

31 Ekim 2018 Çarşamba 05:20
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Liderlik sevinci

Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, zorlu Ünyespor deplasmanında üç puan ile döndükleri için mutlu olduklarını söyledi. Haftaya lider giren Üneyspor deplasmanında emanete verdikleri koltuğu tekrar aldıklarını hatırlatan Baş, ‘’Güçlü rakibimiz karşısında 2-0 geriye düşmemize karşılık özellikle ikinci yarıda ortaya koyduğumuz oyun ile skoru lehimize çevirmeyi başardık. Oyuncularım güçlü rakibimiz karşısında özellikle ikinci yarıda çok iyi performans sergilediler ve önce beraberliği daha sonra da galibiyet golünü atarak üç puanı hak ettiler’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Liderlik Sevinci
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