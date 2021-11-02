Liderliğin tadını çıkarıyor

Sorgun Belediyespor Antrenörü Mehmet Demirbilek, ligin ilk haftasına galibiyet ile başlamak istediklerini ve Osmancık Belediyespor ile oynadıkları müsabakada istedikleri sonucu aldıklarını söyledi. Güçlü rakibi karşısında oyuncularının çok iyi mücadele ettiğini ve sahadan net bir skor ile 3-0 galip ayrıldıklarını hatırlatan Demirbilek, ligin ilk haftasında liderlik koltuğunu aldıklarını ifade etti. Ligin son haftasına kadar liderlik koltuğunu kimseye bırakmaya niyetlerinin olmadığını dile getiren Genç Antrenör, oyuncularını aldıkları bu güzel galibiyetten dolayı kutladığını sözlerine ekledi.