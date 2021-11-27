LiDERLER YOZGAT’A GELiYOR

Yozgat’ı liglerde temsil eden takımlarımız hafta sonu çok zor müsabakalara çıkacaklar. Sorgun Belediyespor Fenerbahçe ile, Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı lider Mersin Büyükşehir Belediyespor ile Yozgatspor lider Ankara TKİspor ile, Çayıralan Esnafspor ise Sorgun Belediyespor ile karşı karşıya gelerek galibiyet mücadelesi verecekler. Hentbol Kadınlar Birinci Ligi A Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı geçtiğimiz hafta sonu Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi takımı karşında aldığı galibiyet ile hem kötü gidişatına dur demişti hem de moral bulmuştu. Bugün Rıza Kayaalp Spor Salon’unda saat 14.00’da lider Mersin Büyükşehir Belediyespor’u konuk edecek olan kırmızı siyahlı ekip Oğuzeli galibiyetinin morali ile liderin karşısına çıkacak. Daha önce de Yozgat’a lider olarak gelen Sivas Belediyespor’u farklı bir şekilde yenerek koltuğundan eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı aynı tarifeyi Mersin Büyükşehir Belediyespor karşısında yapmayı hedefliyor. Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor ise yarın saat 14.00’da İstanbul Burhan Felek Vestel Voleybol Salon’unda şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Son haftalarda istemediği mağlubiyetler alarak düşüşe geçen ve taraftarını üzen sarı siyahlı ekip Fenerbahçe deplasmanından galibiyet ile ayrılarak hem kötü gidişatına dur demek istiyor hem de yeni bir çıkış yakalamayı hedefliyor. Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü grupta mücadele eden Yozgatspor ise gözünü zirveye dikti. Grup lideri Ankara TKİspor ile yarın saat 14.00’da Bozok stadı dış sahasında karşı karşıya gelecek olan kırmızı siyahlı ekip güçlü rakibini yenerek zirvenin yeni sahibi olmayı amaçlıyor. Ligde çıktığı son iki müsabakasını da kazanarak 6 puan toplayan Yozgatspor, puan cetvelinde lider Ankara TKİspor’un bir puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor. Lider karşısında taraftarının da desteğini arkasına alarak galibiyeti hedefleyen kırmızı siyahlı ekip güçlü rakibini yenmesi durumunda Çayıralan Esnafspor Sorgun Belediyespor maçının sonucuna göre zirvenin yeni sahibi olacak. Yozgatspor ile aynı grupta yer alan iki temsilcimiz Çayıralan Esnafspor ile Sorgun Belediyespor yarın Çayıralan ilçe stadında saat 14.00’da karşı karşıya gelecekler. Şimdiye kadar çıktığı iki deplasman müsabakasını da kazan Sorgun Belediyespor, deplasman galibiyetlerine Çayıralan Esnafspor ile devam etmek istiyor. Geçtiğimiz hafta Ankara DSİspor ile kendi evinde berabere kalarak ağır bir darbe alan sarı siyahlı ekip Çayıralan Esnafspor’u yenerek hem zirve yarışından kopmamak hem de Ankara DSİspor karşısında kaybedilen puanları telafi etmek istiyor. Lige güzel bir başlangıç yapan ve ikinci haftada da Yeşil Kamanspor’u mağlup ederek adından söz ettiren Çayıralan Esnafspor ise geçtiğimiz hafta lider Ankara TKİspor’a şansız bir şekilde yenilerek taraftarını üzmüştü. Taraftarları karşısında bu sezon ikinci müsabakasına çıkacak olan Çayıralan Esnafspor zirve mücadelesi veren Sorgun Belediyespor’u yenerek yeni bir çıkış yakalamayı amaçlıyor.