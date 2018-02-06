Lider tutulmuyor

Lider İzmir Büyükşehir Belediyespor deplasmanda İstanbul Üniversitesini 28-23 yenerken, en yakın takipçisi Batman Belediyespor deplasmanda Konya Selçuklu Belediyespor’u 37-28 yenerek zirve takibini sürdürdü. Ligde ilk üç takım arasına girme mücadelesi veren Ahi Evren Üniversitesi konuk ettiği Köyceğiz Belediyespor’u 36-31 yenerek iddiasını sürdürdü. Yozgat Bozokspor deplasamda Marmara Üniversitesine bir sayı farkla 30-29 yenilirker, haftanın son müsabakasında ise Sakarya Büyükşehir Belediyespor Tokat Gençlikspor’u 37-34 yendi.

TAKIM O G B M A Y AV P

İzmir Büyükşehir 14 14 0 0 467 332 135 28

Batman Belediyesi 14 13 0 1 528 354 174 26

Gümüşhane Belediye 13 11 0 2 431 324 107 22

Ahi Evran Üniv. 14 10 0 4 463 381 82 20

Karşıyaka Belediye 12 8 0 4 382 346 36 16

Yozgat Bozokspor 14 6 1 7 399 409 -10 13

Tokat Gençlikspor 14 5 1 8 387 468 -81 11

Selçuklu Belediye 14 5 0 9 444 462 -18 10

İstanbul Üniv. 14 4 1 9 384 432 -48 9

Marmara Üniv. 14 4 1 9 358 428 -70 7

Köyceğiz Belediye 14 1 3 10 381 468 -87 5

Sakarya Büyükşehir 14 2 1 11 424 545 -121 5

Ankara Hentbol 13 2 0 11 349 448 -99 4