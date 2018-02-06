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Lider tutulmuyor

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde oynanan 14’üncü hafta müsabakaları sonrasında lider İzmir Büyükşehir Belediyespor namağlupluk unvanını korudu.

Lider tutulmuyor

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde oynanan 14’üncü hafta müsabakaları sonrasında lider İzmir Büyükşehir Belediyespor namağlupluk unvanını korudu.

06 Şubat 2018 Salı 07:00
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Lider tutulmuyor

Lider İzmir Büyükşehir Belediyespor deplasmanda İstanbul Üniversitesini 28-23 yenerken, en yakın takipçisi Batman Belediyespor deplasmanda Konya Selçuklu Belediyespor’u 37-28 yenerek zirve takibini sürdürdü. Ligde ilk üç takım arasına girme mücadelesi veren Ahi Evren Üniversitesi konuk ettiği Köyceğiz Belediyespor’u 36-31 yenerek iddiasını sürdürdü. Yozgat Bozokspor deplasamda Marmara Üniversitesine bir sayı farkla 30-29 yenilirker, haftanın son müsabakasında ise Sakarya Büyükşehir Belediyespor Tokat Gençlikspor’u 37-34 yendi.
TAKIM                          O         G         B         M        A         Y         AV      P
İzmir Büyükşehir        14        14        0          0          467      332      135      28

Batman Belediyesi     14        13        0          1          528      354      174      26

Gümüşhane Belediye 13        11        0          2          431      324      107      22

Ahi Evran Üniv.         14        10        0          4          463      381      82        20

Karşıyaka Belediye    12        8          0          4          382      346      36        16

Yozgat Bozokspor     14        6          1          7          399      409      -10       13

Tokat Gençlikspor      14        5          1          8          387      468      -81       11

Selçuklu Belediye      14        5          0          9          444      462      -18       10

İstanbul Üniv.            14        4          1          9          384      432      -48       9

Marmara Üniv.           14        4          1          9          358      428      -70       7

Köyceğiz Belediye     14        1          3          10        381      468      -87       5

Sakarya Büyükşehir   14        2          1          11        424      545      -121     5

Ankara Hentbol          13        2          0          11        349      448      -99       4

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