Lider Türkiye!

Pölva kentindeki Mesikapa spor salonunda oynanan mücadeleye Millilerimiz Yunus Özmusul, Josip Buljubasic, Ramazan Döne, Baran Nalbantoğlu, Alp Eren Pektaş, Onur Ersin, Çetin Çelik ilk yedisiyle başladı. Maça iyi başlayan Millilerimiz Baran'ın peşpeşe golleriyle skoru 2-0 yaptı.

Rakibine karşı iyi savunma yapan Milli Takımımz, 5. dakikayı 3-0 önde geçti. Hücumda skor üreterek aradaki farkı açan Ay-yıldızlı takımımız, 15. dakikayı 8-3 önde geçerken, ilk yarı 11-9 türkiye üstünlüğüyle tamamlandı.



İkinci yarıda Milli Takımımız rakibinin farkı kapatmasına izin vermedi. İyi savunma yaparak rakibine gol şansı vermeyen Millilerimiz, hücumda goller bularak farkı açmayı başardı. 40. dakikayı 17-13'lik skorla geçen Millilerimiz, son bölümlere doğru farkı açarken, maçı da 28-18 kazanmasını bildi.

Bu sonuçla millilerimiz puanını 5 yaparak liderliğe yükseldi. Millilerimiz gruptaki 3. ve son maçında Estonya ile 15 Ocak Pazar günü saat 16:00'da THF spor salonunda karşılaşacak. Milli Takımımız grubunu lider tamamlaması durumunda ana gruplarda mücadele edecek.



ŞENTÜRK KUTLADI



2020 Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası grup elemelerinde deplasmanda Estonya'yı 28-18 mağlup eden Milli Takımımızın baş antrenörü İlker Şentürk, galibiyetten dolayı oyuncularını ve teknik ekibi kutladığını söyledi.



A Milli erkek hentbol takımı baş antrenörümüz İlker Şentürk, Estonya galibiyetini değerlendirdi. Şentürk yaptığı açıklamada,



"80 milyonu, vatanımızı temsil ettiğimizin bilincindeyiz. Bu sorumlulukla disiplinli ve az hata yaparak oynadık ve kazandık. Oyuncularımı, teknik ekip arkadaşlarımı kutluyorum. Milli duyguyu ve oyuncu kalitemizi sahaya yansıttığımız zaman iyi işler yapıyoruz. Ankara'da da aynı şekilde oynayarak, maçı kazanıp, grubumuzu lider tamamlamak istiyoruz. Tüm" diye konuştu.