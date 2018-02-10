Lider Tokat’ı konuk ediyor

Lider Sungurlu Belediyespor Tokat Belediye Plevnespor’u konuk edecek.

En yakın takipçisi Sorgun Belediyespor ise ligde son sırada bulunan Gümüşhane Telekom takımı ile deplasmanda karşı karşıya gelirken haftanın son müsabakasında ise şampiyonluk mücadelesi veren Bafra Belediyespor Erzurum Spor Lisesi’ni konuk edecek.

Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi ise Orduspor’un liden çekilmesi nedeniyle haftayı maç yapmadan geçirirken Çorum Gençlikspor ise Bay olacak.