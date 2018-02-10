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Lider Tokat’ı konuk ediyor

VOLEYBOL Erkekler İkinci Lig’i Üçüncü Grup’ta 13’üncü hafta müsabakaları yarın oynanacak olan üç karşılaşma ile devam edecek.

Lider Tokat’ı konuk ediyor

VOLEYBOL Erkekler İkinci Lig’i Üçüncü Grup’ta 13’üncü hafta müsabakaları yarın oynanacak olan üç karşılaşma ile devam edecek.

10 Şubat 2018 Cumartesi 07:00
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Lider Tokat’ı konuk ediyor

Lider Sungurlu Belediyespor Tokat Belediye Plevnespor’u konuk edecek.
En yakın takipçisi Sorgun Belediyespor ise ligde son sırada bulunan Gümüşhane Telekom takımı ile deplasmanda karşı karşıya gelirken haftanın son müsabakasında ise şampiyonluk mücadelesi veren Bafra Belediyespor Erzurum Spor Lisesi’ni konuk edecek.
Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi ise Orduspor’un liden çekilmesi nedeniyle haftayı maç yapmadan geçirirken Çorum Gençlikspor ise Bay olacak.

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