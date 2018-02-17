Lider Kürkçüler deplasmanında

Lider Nevşehirspor Adana temsilcisi Kürkçüler Amatörspor ile deplasmanda karşı karşıya gelirken, en yakın takipçisi Aksaray Belediyespor ise deplasmanda Belen Belediyespor karşısında üç puan mücadelesi verecek.

Şampiyonluk mücadelesi veren bir diğer takım Yozgatspor Talasgücü Belediyespor’u konuk ederken, Adana Bülükşehir Belediyespor ise Osmaniye temsilcisi Kadirli Demirspor ile karşılaşacak. Kayseri Şekerspor, Ceyhanspor’u konuk ederken, Azatlıspor ise Arsuz Karaağaçspor ile karşı karşıya gelecek.

2005 Azatlıspor - Arsuz Karaağaçspor

Yozgatspor 1959 FK - Talasgücü Belediyespor

Kürkçüler Amatörspor - Nevşehirspor GK

7 Mart Kadirli Demirspor - Adana BŞ Belediyespor

Kayseri Şekerspor - Ceyhanspor

Belen Belediyespor - 68 Aksaray Belediyespor