Lider koltuğunu sevdi

Divanlı Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Lütvi Kara, ligde üç haftalık bölümün geride kaldığını ve üçüncü hafta sonunda ligde hak ettikleri yere geldiklerini söyledi. Bu haftayı ligde lider olarak tamamladıklarını hatırlatan Kara, ‘’Zor elde ettiğimiz liderlik koltuğunu ligin son haftasına kadar kimseye bırakmayı düşünmüyoruz. Lige galibiyet ile başladık, ikini hafta beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Bu hafta ise oyuncularım çok iyi bir performans sergileyerek ligin güçlü ekiplerinden Bişekspor’u 4-2 yenme başarısını gösterdik ve liderlik koltuğuna oturduk. Pazar günü Çandırspor ile karşı karşıya geleceğiz. Ligin güçlü ekiplerinden bir tanesi olan Çandırspor’u da yenerek liderliğimizi sürdürmek istiyoruz. Çandırspor ile oynayacağımız müsabakanın hazırlıklarına başladık’’ dedi.