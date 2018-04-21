Lider, Kırşehir deplasmanında

Ligde tüm maçlar yarın oynanacak. İzmir Büyükşehir Belediyespor’un dinleneceği bu hafta yarın saat 13.00’da Gümüşhane Belediyespor -Köyceğiz Belediyespor karşılaşacak. Saat 18.00’da İstanbul Üniversitesi-Yozgat Bozokspor maçı oynanacak. Saat 17.00’da Karşıyaka Belediyesi- Tokat Gençlik, saat13.00’de Sakarya B. Belediye- Ankara Hentbol İhtisas, Marmara Üniversitesi Selçuklu Belediyespor maçları oynanacak.
21 Nisan 2018 Cumartesi 07:10
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Son Güncelleme: 20.10.2017 18:25
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