Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
110932
ALTIN
175.082
DOLAR
4.0581
STERLİN
5.7098
EURO
4.9812

Lider, Kırşehir deplasmanında

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi 5’inci haftasında lider Batman Belediyespor, yarın saat 13.00’da Kırşehir deplasmanında Ahi Evran Üniversitesi ile karşılaşacak.

Lider, Kırşehir deplasmanında

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi 5’inci haftasında lider Batman Belediyespor, yarın saat 13.00’da Kırşehir deplasmanında Ahi Evran Üniversitesi ile karşılaşacak.

21 Nisan 2018 Cumartesi 07:10
49 Okunma
Lider, Kırşehir deplasmanında

Ligde tüm maçlar yarın oynanacak. İzmir Büyükşehir Belediyespor’un dinleneceği bu hafta yarın saat 13.00’da Gümüşhane Belediyespor -Köyceğiz Belediyespor karşılaşacak. Saat 18.00’da İstanbul Üniversitesi-Yozgat Bozokspor maçı oynanacak. Saat 17.00’da Karşıyaka Belediyesi- Tokat Gençlik, saat13.00’de Sakarya B. Belediye- Ankara Hentbol İhtisas, Marmara Üniversitesi Selçuklu Belediyespor maçları oynanacak. 

Son Güncelleme: 20.10.2017 18:25
Anahtar Kelimeler:
YozgatKırşehir DeplasmanındaLider
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Kazandılar
Kazandılar
ŞEHiT VE GAZiLER iÇiN KOŞTULAR
ŞEHiT VE GAZiLER iÇiN KOŞTULAR
BOZOKSPOR TOKAT’TA
BOZOKSPOR TOKAT’TA
Yozgat’ın gururu oldu
Yozgat’ın gururu oldu
Amatör kaldığı yerden
Amatör kaldığı yerden
U15’te heyecan sürüyor
U15’te heyecan sürüyor

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim