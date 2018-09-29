Lider İstanbul deplasmanında

İlk haftanın lideri Şırnak GHSİM en yakın takipçisi İstanbul Üniversitesi Spor Birliği takımını konuk edecek. Haftayı galibiyet ile kapatan Ankara Hentbol İhtisas takımı Tokat Gençlikspor’u konuk ederken, Mersin İdmanyurdu, haftayı iki puan ile kapatan Sebenspor’a konuk olacak. Yozgat Bozokspor, Aydın PTT takımını konuk ederken, Güneysuspor Marmara Üniversitesi ile karşı karşıya gelecek. Ligin bir diğer müsabakasında ise Amasya Suluovaspor, Bahçelievler Belediyespor’u konuk edecek.