Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
99957
ALTIN
231.515
DOLAR
6.0811
STERLİN
7.8692
EURO
7.0621

Lider İstanbul deplasmanında

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde ikinci hafta müsabakaları yarın oynanacak olan 6 karşılaşma ile geride kalacak.

Lider İstanbul deplasmanında

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde ikinci hafta müsabakaları yarın oynanacak olan 6 karşılaşma ile geride kalacak.

29 Eylül 2018 Cumartesi 01:00
9 Okunma
Lider İstanbul deplasmanında

İlk haftanın lideri Şırnak GHSİM en yakın takipçisi İstanbul Üniversitesi Spor Birliği takımını konuk edecek. Haftayı galibiyet ile kapatan Ankara Hentbol İhtisas takımı Tokat Gençlikspor’u konuk ederken, Mersin İdmanyurdu, haftayı iki puan ile kapatan Sebenspor’a konuk olacak. Yozgat Bozokspor, Aydın PTT takımını konuk ederken,  Güneysuspor Marmara Üniversitesi ile karşı karşıya gelecek. Ligin bir diğer müsabakasında ise Amasya Suluovaspor, Bahçelievler Belediyespor’u konuk edecek. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Yozgatspor Sinop karşısında
Yozgatspor Sinop karşısında
Heyecan devam ediyor
Heyecan devam ediyor
Hazırlıklar bugün tamamlanacak
Hazırlıklar bugün tamamlanacak
SiNOP’U BEKLiYORUZ
SiNOP’U BEKLiYORUZ
Hentbolcular çalışıyor
Hentbolcular çalışıyor
Yozgat Kartalı Sinop'a hazırlanıyor
Yozgat Kartalı Sinop'a hazırlanıyor

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim