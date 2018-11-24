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Lider, Güneysu’yu gözüne kestirdi

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde şampiyonluk mücadelesi veren lider Yozgat Bozokspor, yarın en yakın takipçilerinden Güneysuspor ile karşı karşıya gelecek.

Lider, Güneysu’yu gözüne kestirdi

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde şampiyonluk mücadelesi veren lider Yozgat Bozokspor, yarın en yakın takipçilerinden Güneysuspor ile karşı karşıya gelecek.

24 Kasım 2018 Cumartesi 08:26
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Lider, Güneysu’yu gözüne kestirdi

Yozgat Bozokspor Antrenörü Hacı Hüseyin Çelik, yarın karşı karşıya gelecekleri Güneysuspor müsabakasının hazırlıklarını bugün yapacakları tek antrenman ile tamamlayıp yola çıkacaklarını söyledi. Ligin güçlü ekiplerinden bir tanesi olan Güneysuspor karşısında hedeflerinin mutlak galibiyet olduğunu vurgulayan Çelik, ‘’Bu zorlu müsabaka için çok çalıştık. Oyuncularım rakibimizi gücünün bilincindeler ve ona göre sahada yapmaları gerekeni yapacaklar. Moral ve motivasyon açısından çok iyi durumdayız ve güçlü rakibimiz karşısında iki puanı hanemize yazdırarak Yozgat’a döneceğimize inanıyorum’’ dedi. 

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LiderGüneysu’yu Gözüne Kestirdi
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