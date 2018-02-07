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Lider adayları toplandı

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Gençlik Lideri adayları, bir araya geldi.

Lider adayları toplandı

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Gençlik Lideri adayları, bir araya geldi.

07 Şubat 2018 Çarşamba 07:00
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Lider adayları toplandı

İl Müdürü Oğuzhan Güneşer, Yozgat Gençlik Merkezi Müdürü Ali Sapmaz, Sorgun Gençlik Merkezi Müdürü Hasan Bakır ile bir araya gelen gençlik lideri adaylarıyla sohbet etti.
Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve gençlik merkezlerinin faaliyetleri, projeleri hakkında adaylara bilgi verildi.
İl Müdürü Güneşer, ‘Kurum Kültürü ve Motivasyon’ konuları üzerine gençlik liderleriyle hasbihal etti.
Sonrasında gençlik lideri adaylarıyla okullar ziyaret edildi.

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