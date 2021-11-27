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Levent Yüksel’e anlamlı kutlama

Yozgat’ta yıllarca Basketbol oynamış, Antrenörlük yapmış Beden Eğitimi Öğretmeni Levent Yüksel’e Yozgat Basketbol Ligi’nin ikinci hafta müsabakaları öncesinde anlamlı bir kutlama yapıldı.

27 Kasım 2021 Cumartesi 00:51
Levent Yüksel’e anlamlı kutlama

Yozgat Basketbol Ligi’nde mücadele eden Yurdum Gençlikspor’dan lisansı çıkan 65 yaşındaki Levent Yüksel’e takım arkadaşları pasta ve plaket hazırladı. Yurdum Gençlikspor’un Sorgun Gençlikspor ile oynadığı müsabaka öncesinde düzenlenen tören ile Levent Yüksel pasta kestikten sonra takım arkadaşları tarafından plaket taktik edildi. İlk basketbol lisansını lise yıllarında 1970 yılında çıkartan ve 51 yıldır basketbol ile iç içe olan Levent Yüksel, Yurdum Gençlikspor takımında yeniden basketbol oynamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Takım arkadaşlarının kendisine böyle anlamlı bir tören düzenlemesinden dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Yüksel, herkes teşekkür etti. Tören sonrasında Yurdum Gençlikspor ile Sorgun Gençlikspor karşı karşıya geldi. Yurdum Gelinçlikspor’un ilk basketini ise 65 yaşındaki Levent Yüksel atarken, oynadığı oyun ve gösterdiği performans ile de gençlere taş çıkardı. 

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