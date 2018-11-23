Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
parçalı bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
92629
ALTIN
209.673
DOLAR
5.2858
STERLİN
6.8388
EURO
6.0301

LADiK TAKTiĞi

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta Şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, Ladik Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıkların yaptığı çift kale antrenman ile sürdürdü.

LADiK TAKTiĞi

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta Şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, Ladik Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıkların yaptığı çift kale antrenman ile sürdürdü.

23 Kasım 2018 Cuma 07:16
25 Okunma
LADiK TAKTiĞi

Teknik direktör İbrahim Baş Gözetiminde çalışan kırmızı siyahlı ekip, çift kale antrenman ile Ladik Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın taktiğini çalıştı. Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, Pazar günü deplasmanda oynayacakları Ladik Belediyespor müsabakasından mutlak galibiyet beklediklerini söyledi. Güçlü rakipleri karşısında sahada ellerinden geleni yapıp üç puan alacaklarına inandıklarını dile getiren Baş, ‘’Ligin güçlü ekiplerinden bir tanesi olan Ladik Belediyespor müsabakası bizim için çok zor bir viraj olacak. Çok iyi bir dönemdeyiz ve moral, motivasyon açısından takımızda üst düzeyde. Yaptığımız çalışmalarda bu müsabakanın önemini her fırsatta oyuncularımıza anlatmaya çalışıyoruz. Zor bir müsabaka olacak ama biz Yozgatspor olarak her türlü zorluğun üstesinden gelebilecek bir takımız’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
LADiK TAKTiĞi
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Birlik turnuvası TAMAMLANDI
Birlik turnuvası TAMAMLANDI
Siyasilerden destek istediler
Siyasilerden destek istediler
Kayaalp öğrenciler ile buluştu
Kayaalp öğrenciler ile buluştu
Sorgun Samsun’a bileniyor
Sorgun Samsun’a bileniyor
Özel İdare emin adımlarla
Özel İdare emin adımlarla
YOZGATSPOR ZORLU ViRAJDA
YOZGATSPOR ZORLU ViRAJDA

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim