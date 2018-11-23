LADiK TAKTiĞi

Teknik direktör İbrahim Baş Gözetiminde çalışan kırmızı siyahlı ekip, çift kale antrenman ile Ladik Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın taktiğini çalıştı. Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, Pazar günü deplasmanda oynayacakları Ladik Belediyespor müsabakasından mutlak galibiyet beklediklerini söyledi. Güçlü rakipleri karşısında sahada ellerinden geleni yapıp üç puan alacaklarına inandıklarını dile getiren Baş, ‘’Ligin güçlü ekiplerinden bir tanesi olan Ladik Belediyespor müsabakası bizim için çok zor bir viraj olacak. Çok iyi bir dönemdeyiz ve moral, motivasyon açısından takımızda üst düzeyde. Yaptığımız çalışmalarda bu müsabakanın önemini her fırsatta oyuncularımıza anlatmaya çalışıyoruz. Zor bir müsabaka olacak ama biz Yozgatspor olarak her türlü zorluğun üstesinden gelebilecek bir takımız’’ dedi.