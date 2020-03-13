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Laçin’den ziyaret

KADINLAR İkinci Ligi C Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik Spor takımının dünkü antrenmanını takımın forma sponsoru olan Ritim Tekstil Müdürü Turan Laçin ziyaret etti.

13 Mart 2020 Cuma 03:17
Laçin’den ziyaret

Son 3 haftada üstü üste aldığı üç galibiyet ile iyi bir seri yakalayan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik Spor takımı yarın konuk edeceği Artvin 7 Martspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına Antrenör Enis Atmaca gözetiminde başladı. Rıza Kayaalp Spor Salon’unda gerçekleştirilen antrenmanı Ritim Tekstil Müdürü Turan Laçin’de izledi. Takımın üst üste aldığı galibiyetlerden dolayı kutlayan Laçin, Cumartesi günü oynanacak olan Artvin müsabakasında da başarı dileğinde bulundu. 

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Laçin’den Ziyaret
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