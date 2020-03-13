Laçin’den ziyaret

Son 3 haftada üstü üste aldığı üç galibiyet ile iyi bir seri yakalayan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik Spor takımı yarın konuk edeceği Artvin 7 Martspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına Antrenör Enis Atmaca gözetiminde başladı. Rıza Kayaalp Spor Salon’unda gerçekleştirilen antrenmanı Ritim Tekstil Müdürü Turan Laçin’de izledi. Takımın üst üste aldığı galibiyetlerden dolayı kutlayan Laçin, Cumartesi günü oynanacak olan Artvin müsabakasında da başarı dileğinde bulundu.