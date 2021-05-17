Kutlamalara geniş önlemler

Önceki gün oynanan ve Beşiktaş’ın Göztepespor’u 2-1 mağlup etmesinin ardından averaj ile şampiyonluğunu ilan etmesiyle birlikte Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet ekipleri ile bekçiler Lise Caddesi ile Cumhuriyet Alanı çevresinde önlem aldılar. Tam kapanma nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı alınan güvenlik önlemlerine Beşiktaş taraftarları da riayet etti. Şampiyonluk kutlamalarını yasakların bitimine erteleyen Beşiktaş taraftarı müsabaka sonrasında sokağa çıkmadılar. Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise aldıkları güvenlik önlemleri kapsamında bazı araçları durdurarak izin belgesi sorgusu yaptı. •İhsan Çelikkaya•