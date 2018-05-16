Kutlamalar başladı

Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında her yıl düzenlenen Gençlik haftası kutlamaları yapılan gençlik yürüyüşü ve Cumhuriyet alanında Atatürk Anıtına çelik sunulması ile start aldı. Terminal önünde toplanan gençler önce Lise caddesinden Cumhuriyet alanına yürüdüler. Daha sonra Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Oğuzhan Güneşer, Atatürk Anıtına çelenk sundu. Törene Yozgat Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ve Yozgat Gençlik Hizmetleri, Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer ve Yozgatlı Milli Güreşçi Rıza Kayaalp’de katıldı. Program sonrasında Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, milli güreşçi Rıza Kayaalp’e çiçek ve altın madalya hediye etti. Kutlamalar hafta boyu çeşitli sportif etkinliklerle devam edecek. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Rıza Kayaalp Spor Salon’unda gerçekleştirilecek. Halk oyunları gösterisi, şiir dinletisi, jimnastik gösterisi, tekvando, judo, okçuluk ve dağcılık gösterileri yapılacak.

